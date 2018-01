später lesen Dorfgemeinschaftsraum Neuer Versammlungsraum soll vielfältig nutzbar sein Teilen

Twittern







Vor einigen Wochen war der offizielle Spatenstich für das Dorfgemeinschaftshaus in der Dorfmitte am Bach in Oberwürzbach. Die Planungen werden von Beginn an von einer eigens eingerichteten Arbeitsgruppe des Ortsrates begleitet. Am 1. Dezember trafen sich deren Mitglieder mit den für den Bau zuständigen Verwaltungsmitarbeitern. An diesem Tag wurde die aktuelle Planung für den Bauantrag vorgestellt. Wie es in der jüngsten Ortsratssitzung hieß, wurden keine grundlegenden Änderungen mehr vorgenommen, so dass die Architekturplanung eingabefertig für den Bauantrag ist. Am 6. Dezember fand ein Abstimmungstermin mit den Architekten und den Brandschutzplanern statt, im Nachgang wurde ein Abstimmungsgespräch mit der Unteren Bauaufsicht terminiert. Wie die Arbeitsgruppe von den beteiligten Planern erfuhr, könne das Genehmigungsverfahren bis zu drei Monate in Anspruch nehmen. Bevor die Baugenehmigung endgültig erteilt werde, würden aber parallel bereits die Ausschreibungen für die Erd-, Maurer- und Betonarbeiten vorbereitet.