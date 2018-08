Nette Begegnungen beim Sommerfest der SPD

Auch Schirmherr Stefan Pauluhn, SPD-Fraktionsvorsitzender im Saarländischen Landtag, Umweltminister Reinhold Jost, Landrat Theophil Gallo und Oberbürgermeister Hans Wagner fühlten sich sichtlich wohl. Die Dorfmitte war zu einem schönen Festbereich und zum Feiern hergerichtet. Sonnenschirme und Pavillons spendeten Schutz gegen die tropischen Temperaturen.

Und am Nachmittag begeisterte die Orchestergemeinschaft „Musik verbindet“ mit ihrem Dirigenten Michael Christmann die Gäste mit einem zünftigen Musikprogramm, woraufhin der Schirmherr dem Orchester spontan ein Fass Bier spendierte. Viele helfende Hände sorgten für ein kulinarisches Angebot an Essen, erfrischenden Getränken sowie Kaffee und selbstgebackenen Kuchen.

Die Familie Houy bot für die kleinen Besucher Ponyreiten rund um den Festplatz an. Und so verlebten die Gäste, darunter auch der SPD-Stadtverbandsvorsitzende Sven Meier, der Ehrenvorsitzende der Oberwürzbacher Genossen, Reinhold Wirtz, und das Ehrenmitglied, Josef Becker, einen schönen Nachmittag auf dem Sommerfest der SPD mit schönen Eindrücken, netten Begegnungen und interessanten Gesprächen.

Zudem konnten sich alle Gäste auch über die Fortschritte beim Bau des Dorfgemeinschaftshauses informieren, das derzeit an der Dorfmitte am Bach gebaut wird. „Ein herzliches Dankeschön geht an die zahlreichen Gäste, die Orchestergemeinschaft „Musik verbindet“, Familie Houy sowie die vielen helfenden Hände. Alle gemeinsam haben zum guten Gelingen des Festes beigetragen,“ resümierten die Vorsitzenden Dunja Sauer, Sabine Degel und Marco Düthorn.