Was joo e doppeldi Bedeudung hann kann. Awwer doodefier gebbds die Meeschlichkääd, dassmer das gudde Stigg serigg bringe kann. Wammer de Kassezeddel noch hadd, kinnd mers im Geschäffd umtausche, uff Kulanz. Mei Freind Schorsch, woos nidd so midd de Fremdwerder hadd, der duud e anneri Methode bevorzuuche: er verschenkt das äänfach bei näägschder Geleechenhääd weider. Die klään Schweschder vumm Umtausch iss nämlich die Wiederverwerdung.

So ebbes hadd de Sohn vumme groose Staatsmann sogar imme Interview neilich im Fernsehn verzählt. Sei Vadder werrd ihm zu Weihnachde immer das Zeich schenke, woo er vunn ihm es voorische Johr geschenkd kried hadd. Weil er de Iwwerbligg verlor hadd odder se kniggisch iss, wer wääs. Recycling iss Trumpf kammer doo nur saan. Sinnvoller iss doo schunn das, wasse unner der Dewiese in Dengmerd bei der Biosphären-Art in der Kohlestroos uff die Bään gestellt hann. Wo aus demm, was sunschd im Abfall landet, Kinschdlerisches unn Niddsliches produziert werrd.

Was aach deitliche Gebrauchsspuure uffweist, iss joo es laufende Johr. Das hääscht so, weil mer immer es Gefiehl hadd, es wär schunn widder so schnell vorbeigang. Wammer doodefier näägschd Wuch e neejes krien, fallt das allerdings juurisdisch nidd unner de Begriff Umtausch. Weil mers joo nidd serigg gewwe kann. Es wär nämlich die Garandie längschd abgelaaf. Wobei mer immer noch hoffe kann, dasses näägschde besser werrd. Awwer wie gesaad, e Garandie gebbds doodefier nidd.