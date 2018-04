Motorradfahrer kollidiert mit Verkehrsschild

Ein Motorradfahrer ist aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Verkehrsschild kollidiert.

Dies teilte die Polizei St. Ingbert mit. Demnach befuhr der Motorradfahrer am heutigen Montag gegen 13.15 Uhr den Kreisverkehr in der Dudweilerstraße in St. Ingbert und bog in die Straße „Im Oberen Werk“ ein. Etwa 15 Meter nach dem Einbiegen kam der Motorradfahrer mit dem Leichtkraftrad aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr dort auf eine Verkehrsinsel auf und kollidierte mit einem Verkehrsschild.

Der Motorradfahrer wurde hierbei verletzt. Über die Beteiligung weiterer Fahrzeuge liegen der Polizei momentan keine Erkenntnisse vor.

Hinweise an die Polizei St. Ingbert unter Tel. (0 68 94) 10 90.