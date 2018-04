später lesen Polizeibericht Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt Teilen

Schwer verletzt wurde am Ostermontag ein Motorradfahrer bei einem Unfall gegen 14.10 Uhr auf der L108 (Staffel) zwischen St. Ingbert und Heckendalheim. Wie die Polizei berichtet, war der 21-Jährige in einer Gruppe von Motorradfahrern unterwegs und hatte in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Anschließend kam er zu Fall und rutschte über die Gegenfahrbahn zum Fahrbahnrand, wo er mit einer Schutzplanke kollidierte. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Die L108 war für eine Stunde voll gesperrt. red