(red) Am Samstag, 8. Dezember, veranstalten der Förderverein der Montessori-Grundschule und der Kulturring Oberwürzbach einen Weihnachtsmarkt in und um die Schule am Hasenfels. Start ist um 16 Uhr mit einer Theateraufführung in der Schulturnhalle. red