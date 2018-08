Mit viel Live-Musik und Unterhaltung

Von Freitag, 17., bis Sonntag, 19. August, veranstalten der Ortsrat und die Arbeitsgemeinschaft der örtlichen Vereine von Hassel ihr diesjähriges Dorffest. Die 38. Auflage des Festes wird am Freitag, um 18 Uhr mit einem Fassanstich durch Bürgermeisterin Nadine Müller und Staatssekretär Ulli Meyer, eröffnet. Musikalisch umrahmt wird das Dorffest am Freitagabend auf der Bühne Marktplatz mit der Kapelle „Da Vinci“ Auf der Bühne in der Lindenstraße spielt „Dusemond De Soto & Band“.

Die schon traditionelle Spielstraße wird, wie auch im vergangenen Jahr, bereits am Samstag, um 14.30 Uhr aufgebaut. Die einzelnen Spiele werden bei den jeweiligen Ständen der Vereine im Festbereich positioniert. Selbstverständlich wird auch jedes teilnehmende Kind wieder seinen Hasseler Kuckuck erhalten. Am Samstagabend, ab 20 Uhr, spielt auf der Bühne am Marktplatz die Gruppe „Foolin Around“, und auf der Bühne in der Lindenstraße treten „The Crocks“ auf. Der Sonntagmorgen beginnt am Stand der „Red Boys“ mit einem musikalischen Frühschoppen von 11 Uhr bis 13 Uhr Am Sonntagnachmittag tritt um 14.30 Uhr die Showtanzgruppe „Sandmännchen“ aus Rohrbach auf der Bühne am Marktplatz auf. Am Sonntagabend ab 19 Uhr unterhält auf der Bühne am Marktplatzdie Band „Firma Holunder“ die Festbesucher. Auf der Bühne in der Lindenstraße spielt die Band „Brickfield“. Am Sonntag wird um 18.30 Uhr der Hammel ausgetanzt. An allen drei Tagen ist Rummel auf dem Marktplatz angesagt, wo ein Autoskooter, Flieger und Raupenbahn als Fahrgeschäfte das Dorffest ergänzen. Entenangeln, Spielwaren, Eispalast, Süßigkeiten und eine Schießhalle runden das Kirmesangebot ab.

Insgesamt zwölf örtliche Vereine nehmen am Hasseler Dorffest teil. Allerhand kulinarische Köstlichkeiten werden von den einzelnen Vereinen angeboten. Das Essensangebot reicht von Gefüllte und Backofenbraten, Haseler Kuckucksteaks und Owe-Gebäckelde bis hin zu den „Spitzbube„ die in der zum Fest reaktivierten Backstube in der Lindenstraße zubereitet werden.

Ab dem heutigen Donnerstag, 16. August, um 13.30 Uhr, bis Montag, 20. August um 15 Uhr, wird die Lindenstraße ab Abzweigung Rittershofstraße/St. Ingberter Straße bis zum Feuerwehrgerätehaus voll gesperrt. Der Marktplatz ist seit Montag bis Mittwoch, 22. August um 24 Uhr, von der Lindenstraße und von der Schulstraße/In der Dell her voll gesperrt. Die Straße Marktplatz zwischen der Lindenstraße und der Schillerstraße wird ebenfalls gesperrt. Die Einrichtung der Sperrung erfolgt am heutigen Donnerstag, 16. August um 13:30 Uhr, und wird am Montag, 20. August um 15 Uhr, wieder aufgehoben. Entsprechende Umfahrungen sind nach Angaben der Stadtverwaltung ausgeschildert.