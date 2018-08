später lesen Biosphärenfest Mit dem Sonderticket zum Biosphärenfest Teilen

Zur Anreise zum Biosphärenfest am Sonntag, 26. August, gibt es ein spezielles Ticketangebot: Das Freizeitticket Saarpfalz-Kreis ist in allen Bussen im Saarpfalz-Kreis sowie in der Gemeinde Kleinblittersdorf gültig. red