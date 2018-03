Ministerpräsident hält Fastenpredigt in St. Ingbert

Am kommenden Sonntag um 17 Uhr wird Ministerpräsident Tobias Hans die Fastenpredigt in der Engelbertskirche in St. Ingbert halten. Die Fastenpredigten stehen in diesem Jahr unter dem Titel „Herzenssache Frieden“. Anlass für dieses Thema ist der 100. Jahrestages des Endes des Ersten Weltkriegs. Frieden ist angesichts vielerorts bedroht und oft beginnt diese Bedrohung bereits in der verbalen Aufrüstung im Umgang mit Minderheiten und Schutzsuchenden. Ausgangspunkt für die Predigt ist das Schriftwort aus dem Buch Numeri: „Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden.“