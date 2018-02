Maximilian Raber ist jetzt im Stadtrat

(red) Maximilian Raber (SPD) ist neues Stadtratsmitglied in St. Ingbert. Der 25-Jährige, der in der jüngsten Stadtratssitzung von Oberbürgermeister Hans Wagner (parteilos) verpflichtet worden ist, rückt für den im Januar im Alter von 63 Jahren verstorbenen Klaus Güttes nach. An Güttes wurde im Stadtrat durch ein Foto mit Blumengesteck im Sitzungssaal sowie eine Gedenkminute aller Anwesenden erinnert. OB Wagner würdigte den früheren SPD-Stadtrat in einem Nachruf als „besonders engagierten Kommunalpolitiker“.