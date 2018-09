später lesen Unfallflucht Mann flüchtet nach Auffahrunfall FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Am frühen Samstagmorgen gegen 2.37 Uhr ist in der Rittershofstraße 17 A in Hassel ein Autofahrer mit seinem VW Passat mit Saarbrücker Kennzeichen auf einen dort am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Caddy aufgefahren. Von Carlo Schmude