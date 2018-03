Mann bittet um Spende und stiehlt Geldbörse

Der Mann fragte ihn an der Kreuzung Obere Kaiserstraße/Spieser Straße/Bahnhofstraße nach einer Geldspende. Daraufhin holte der Geschädigte seine Geldbörse aus der Hosentasche, die ihm der Täter sofort mit erheblicher Kraftaufwendung entrissen habe, teilt die Polizei mit. Der Unbekannte Täter flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Spieser Straße. In dem Geldbeutel befand sich neben Dokumenten auch eine größere Menge an Bargeld.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um eine männliche Person, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, mit dunklen schwarzen Haaren und einer normalen Statur gehandelt haben. Nach Schätzung des Geschädigten sei der Tatverdächtige etwa 30 bis 35 Jahre alt gewesen habe dialekt- und akzentfrei Hochdeutsch gesprochen.

Hinweise an die Polizei St. Ingbert, Tel. (0 68 94) 10 90.