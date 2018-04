später lesen Friedhofs-Fahrdienst Malteser bieten Fahrdienst zu Friedhöfen an Teilen

() Der Malteser Hilfsdienst St. Ingbert bietet in regelmäßigen Abständen einen Fahrdienst zum Friedhof an. Das Angebot ist kostenlos. Die Seniorinnen und Senioren können dort die Gräber ihrer Angehörigen besuchen. Die ehrenamtlichen Fahrer holen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dienstags gegen 10 Uhr von zu Hause ab und bringen sie nach dem Friedhofsbesuch auch wieder zurück. Die nächsten Fahrten finden am Dienstag, 10. April, statt. red