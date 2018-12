später lesen Die Linken „Wunschpunsch“ an der Engelbertskirche Teilen

(red) Am Samstag, 8. Dezember, lädt der Ortsverband der Partei „Die Linke“ in St. Ingbert zur Verkostung eines ganz besonderen „Wunschpunschs“ an seinem Infostand vor der Engelbertskirche ein. red