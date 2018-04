später lesen Eutonie Licht-Heil-Meditation in der Christuskirche Teilen

Am morgigen Mittwochabend findet wieder eine Eutonie- und Licht-Heil-Meditation in der protestantischen Christuskirche in St. Ingbert-Mitte, Wolfshohlstraße, statt. Die Meditation unter fachlicher Leitung von Dorothee Kimmel findet in der Regel alle zwei Wochen mittwochs von 19.30 bis 21.15 Uhr statt. red