(red) Krimi geht immer, und wenn er so flott und inspiriert geschrieben ist wie bei Elke Schwab folgen viele bereitwillig einer Einladung zur Buchpräsentation. Die saarländische Krimiautorin aus Leidenschaft hat bisher mehr als zwanzig Kriminalromane auf den Markt gebracht, die sich durch eine exakte Verortung in unserer Region auszeichnen. Nach vielen Arbeitsjahren im saarländischen Sozialministerium in der Abteilung Altenpolitik widmet sie sich seit 2001 ganz dem Schreiben und stellte als Gast des St. Ingberter Literaturforums (ILF) ihren aktuellen Titel „Tief unter Wasser“ vor. ILF-Sprecher Jürgen Bost führte in die verschiedenen Spielarten des Regionalkrimis ein, skizzierte Biografie und Schaffen der aus Beckingen angereisten Autorin und übergab ihr dann das Mikrofon, so dass ein äußerst unterhaltsamer Abend seinen Lauf nehmen konnte.

Die von Elke Schwab sorgfältig ausgewählten Textpassagen waren auf ihre beiden Protagonistinnen ausgerichtet, „zwei Mädels, die mir ans Herz gewachsen sind“. Kriminalkommissarin Britta Ballhaus und ihre Freundin Cindy erleben das Ende jugendlicher Unbeschwertheit und werden mit einer Reihe von tödlichen Unfällen konfrontiert. Alle Spuren weisen auf einen alten Mordfall hin. Vor 20 Jahren wurde Ernst Gerlach getötet, dann 20 Jahre danach sein Sohn Thomas. Jeder, der damals zur Verurteilung des gerade in die Freiheit entlassenen Mörders beigetragen hat, schwebt in großer Gefahr. Auch Britta Ballhaus hat eine persönliche Verbindung zum Geschehen. Beide jungen Damen waren vor zwanzig Jahren in der Nähe des Tatortes am Burbacher Weiher gesehen worden, und die Leiche von Thomas Gerlach wurde jetzt in der Wohnung von Cindy gefunden. Als sich Britta und Cindy eigenmächtig auf die Suche nach dem Hauptverdächtigen machen, erleben sie eine Überraschung nach der anderen. Und das Sterben hört nicht auf …

In ihrem lebhaften und launigen Vortrag gelang Elke Schwab eine gelungene Einführung in Personal und Handlungselemente ihres Buches. Nur eine Frage blieb am Schluss unbeantwortet, die nach dem Täter. Dafür kamen aus dem Auditorium noch viele Fragen vor allem zum Schreibprozess und zur Recherchetechnik der Autorin. Die Kostproben lockten viele Besucher zum Büchertisch, zumal die Autorin auch bereitwillig signierte.

Die nächsten Lesungen des St. Ingberter Literaturforums finden mit Alphonse Walter und seiner Neuübersetzung des Klassikers „Mein Freund Fritz“ am 10. April, mit Karl-Heinz Ott aus Freiburg und seinem Roman „Und jeden Morgen das Meer“ am 15. Mai, sowie dem Lyriker Johannes Kühn gemeinsam mit dem Organisten Christian Brembeck am 14. Juni statt.