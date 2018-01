später lesen Leibniz-Gymnasium Leibniz-Gymnasium ist jetzt eine Mint-freundliche Schule Teilen

Twittern







Das Leibniz-Gymnasium St Ingbert, Unesco-Projektschule, wurde als „Mint-freundliche Schule“ ausgezeichnet. Mit diesem Zertifikat werden in Deutschland die Schulen geehrt, die sich durch ein hohes Engagement in den Mint-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) hervortun. Das Gymnasium musste sich dazu einem strengen Bewerbungs- und Prüfungsprozess, der von Fach- und Wissensverbänden, Unternehmen, Vereinen und Stiftungen durchgeführt wird, stellen. Schon lange existieren am Leibniz-Gymnasium sehr viele Angebote, die es den Schülern erlauben, sich in den Mint-Fächern in nachhaltiger Weise zu qualifizieren. red