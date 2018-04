Landstraße nach Sulzbach ab Samstag gesperrt

An diesem Wochenende sperrt der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) ein Stück der L 126 von St. Ingbert in Richtung Sulzbach. Zwischen Samstag, 9 Uhr, und Sonntag, voraussichtlich bis 14 Uhr, wird der Streckenabschnitt zwischen der Brücke über den Sulzbach und der Kreuzung Sulzbachtalstraße von der Mittelstadt aus nicht passierbar sein. Eine Umleitung führt über die St. Ingberter Straße (L 250) durch Dudweiler. Der Verkehr aus Sulzbach wird an der Baustelle in der Fahrbahnmitte vorbeigeführt. Der LfS plant Asphaltarbeiten und eine Schachtsanierung – wegen Einsturzgefahr.