später lesen Fußball Landesliga: TuS Rentrisch mit bitterer Niederlage Teilen

Twittern







Für den TuS Rentrisch gab es am Sonntag im Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball-Landesliga Ost einen herben Rückschlag. Das Schlusslicht unterlag zu Hause in einem Kreis-Derby der auf Rang neun platzierten SG Blickweiler-Breitfurt mit 1:3. Dennis Mauz (32.), Dennis Bastian (75.) und Christian Thielen (80.) hatten für die Gäste getroffen, ehe dem Rentrischer Jerome Gries (85.) der Ehrentreffer gelang. „Es gab insgesamt nur wenige Torszenen. Die Gäste haben fünf Mal aufs Tor geschossen und drei Tore erzielt. Und wir haben aus vier Torschüssen eben nur einen Treffer gemacht“, meinte TuS-Trainer Tim Kreutzberger. Von Stefan Holzhauser