Kirche St. Johannes bis Ostern geschlossen

red

Die Kirche St. Johannes in Rohrbach muss gestrichen werden. Zwar sei momentan nur der Anstrich der weißen Flächen vonnöten, jedoch seien an den Fenstern und beim übrigen Innenverputz kleine Reparaturen durchzuführen. Ab kommenden Montag bis voraussichtlich Ostern bleibt die Kirche geschlossen. Letzter Gottesdienst ist an diesem Sonntag. Die weiteren Gottesdienste finden in den nächsten Wochen in der Kirche St. Konrad in Rohrbach statt.