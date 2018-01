später lesen Film für Kinder Kinderkino in der Alten Turnhalle Teilen

Die Jugendpflege der Stadt St. Ingbert bietet in Kooperation mit der Kinowerkstatt am morgigen Samstag in Hassel die Reihe „Kinderkino vor Ort“. Dabei ist in der Alten Schulturnhalle der Film „Auf Augenhöhe“, der Gewinner des Deutschen Filmpreises 2017 in der Kategorie Bester Kinderfilm, zu sehen. Filmbeginn ist Samstag um 17 Uhr, Einlass ab 16.30 Uhr. Zielgruppe sind Kinder ab sechs Jahren, Jugendliche und filmbegeisterte Erwachsene. red