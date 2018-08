Kinderfest bei der DJK-Sportgemeinschaft

Auf dem Hundeübungsplatz in der Oststraße (In der Au) werden viele Stationen aufgebaut, bei denen die Kinder ihre Geschicklichkeit, Balance und Zielsicherheit in sportlicher Art und Weise unter Beweis stellen können.

Ob zum Beispiel Bälle transportieren, Dosen werfen oder angeln – es ist sicherlich für jeden etwas dabei. Über 20 Spielstationen erwarten die Besucher. In diesem Jahr bietet die DJK-SG auch Spiele für die Kleinsten aus den Eltern-Kind-Gruppen. Versprochen ist ein abwechslungsreicher Nachmittag mit Vorführungen der vereinseigenen Gruppen, vielen Spielparcours, Kinderschminken, kleiner Hüpfburg, Glücksrad und einem Fotostudio.

Spielkarten gibt es vor Ort. Mitgliedskinder sind frei; Nichtmitglieder zahlen 2,50 Euro. Zudem ist auch für Speisen und Getränke bestens gesorgt und die Kuchentheke lädt die großen Besucher zum gemütlichen Verweilen ein, während die Kinder auf Entdeckungsreise in die Spielwelt gehen können. Das Kinderfest-Team und die über 60 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer freuen sich auf viele Besucher.

Nähere Informationen über die Geschäftsstelle der DJK-SG St. Ingbert unter Telefon (06894) 38 10 26 oder E-Mail: djk-sg-st.ingbert@t-online.de

FOTO: Claudia Huppert/DJK-SG / Claudia Huppert