Kinder legten Feuer in Toiletten am Festplatz

(red) Der Feuerwehr wurde am Samstag ein Feuer in der alten Toilettenanlage am Rohrbacher Festplatz gemeldet, wie die Polizei mitteilt. Papier und Holz brannte in den Urinalen sowie eine neben dem Häuschen abgestellte Tür. Zeugen hatten zwei Kinder aus St. Ingbert gesehen. Bei ihnen fand die Polizei daraufhin Feuerzeuge und ein Deospray, welches sie laut den Beamten „unsachgemäß verwendeten“. Die Kinder wurden ihren Eltern übergeben. Die Ermittlungen laufen.