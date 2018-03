Kaffeeverkostung auf St. Ingberter Wochenmarkt

Durch den Verkauf der Produkte – fair gehandelt und meist in Bio-Qualität – werden die Produzenten unterstützt. Der Reingewinn ist für die „Saarland-Scholars“ in der Don Bosco Pfarrei in Tondo/Manila auf den Philippinen bestimmt. Augenblicklich erhalten 15 Schüler eine regelmässige Unterstützung des Vereins.

Weitere Infos beim Vereinsvorsitzenden, Franz-Josef Berwanger, unter Tel. (0 17 1) 9 53 16 65.