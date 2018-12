So wurde am Samstagmittag eine sogenannte Gleam-Golf Anlage in Heidelberg besucht, dort konnten die Jugendlichen ihrem Spaß freien Lauf lassen. Zurück in der Feuerwache konnten die Jugendlichen sich nochmal etwas stärken. Am Abend wurde dann eine Funkrallye durch den Schlosspark in Weinheim bewältigt.

Die Nachtruhe wurde durch eine Personensuche, die von den Betreuern inszeniert wurde, unterbrochen. Dabei galt es zwei Personen in einem abschüssigen Waldgebiet mittels Beleuchtungsgeräten und einer Wärmebildkamera zu suchen und retten. Der Einsatz wurde schnell und professionell abgearbeitet, so dass alle zügig in ihr Bett zurückkehren konnten. Am Sonntagmorgen war noch eine gemeinsame Übung angesagt. In dieser galt es ein abgelegenes Gebäude zu löschen, um die Löschmaßnahmen durchführen zu können musste eine Wasserförderung über lange Wegstrecke aufgebaut werden. Gemeinsam wurden 300 Meter Schlauch verlegt und wieder abgebaut. Das Wochenende hat nochmal gezeigt wie eng und gut die Partnerschaft der beiden Jugendfeuerwehren funktioniert.

Die Partnerschaft der Jugendfeuerwehren von St. Ingbert und Lützelsachsen besteht im Übrigen schon seit dem Jahr 1993 und wurde damals beim zehnjährigen Jubiläum der St. Ingberter Jugendwehr ins Leben gerufen.