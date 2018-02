Iwwerfluss unn Iwwerflissisches

Was in dem Monaad aach aansteht das iss es Großreinemache. Wo mer de Abfall unn de Müll, der wo sich iwwer de Winder aangesammelt hadd, fortschaffe duud. In Dengmerd gebbds desweeje als mool widder tonneweis Probleme. Mer kinnd aach saan, die Entsorschung iss bei uns es Sorjekind.

Woos aach um Iwwerflissisches geht unn um Kilos wo mer loswerre will, das iss bei de Diääde. Uff de Titelseide vunn de einschlächische Zeitschriffde lacht em jeed Wuch e neijie Wunnerkur aan. Mer wunnert sich nur, wer iwwerhaupt die Zeit hadd fier die Rezebbde all ausseprobiere. Fier die Stigger zwää Dutzend eggsoodische Zutaade se besorje bräuchd mer e Sonderurlaub. Awwer die ganze Gerääde wo doodefier needisch sinn, kammer dann weenischdens in der Garaasch verstaue. Doo iss joo jedds noom Ausmissde widder Pladds. Awwer wammer das alles se Fuus inkaafe geht, haddmer die Kalorieje sowiesoo längschd schunn verschaffd. Auserdemm hääscht das jedds garnimmeh Kalorieje, das hääscht jedds Joule. Ausgesproch werrds Dschaul. Unn so schmeggd das Zeich aach.