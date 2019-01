später lesen Kirchen Gebetswoche lädt zu fünf Abenden in St. Ingbert Teilen

„Einheit leben lernen“ lautet das Leitwort, unter dem die Allianz-Gebetswoche in diesem Jahr stattfindet. In St. Ingbert beteiligen sich an der Gebetswoche ab dem kommenden Montag die Evangelische Stadtmission, die Pfingstgemeinde sowie die Freie Christengemeinde. red