Bis Samstag, 8. Dezember, werden Vorarbeiten für Fräs- und Asphaltarbeiten geleistet, dabei kann es zu geringen Verkehrsbehinderungen kommen. Während den eigentlichen Arbeiten von Montag bis Freitag, 10. bis 14. Dezember, wird der Bahnweg voll gesperrt, die Straße „Zum Sengscheider Tal“ nur im Abschnitt zwischen der Unteren Kaiserstraße und dem Zollweg. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Auch in Rohrbach werden in der Pestalozzistraße zwischen den Anwesen 56 bis 59 Straßenarbeiten durchgeführt, die voraussichtlich noch bis Freitag, 14. Dezember, andauern. Auch hier werden bis Samstag, 8. Dezember, Vorarbeiten für die Fräs- und Asphaltarbeiten geleistet. Autofahrer sollten in dieser Zeit mit geringen Verkehrsbehinderungen rechnen. Während den endgültigen Fräs- und Asphaltarbeiten von Montag bis Freitag, 10. bis 14. Dezember, wird die Pestalozzistraße in dem beschriebenen Bereich voll gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet.