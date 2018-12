später lesen Kurs zum Innehalten Licht-Heil-Meditation in der Christuskirche Teilen

Twittern







Heute findet um 9.30 Uhr im Foyer der Christuskirche in St. Ingbert, Wolfshohlstraße 30, das monatliche Frauenfrühstück statt. Am morgigen Mittwochabend wird in der Christkuskirche eine Eutonie- und Licht-Heil-Meditation angeboten. Von red