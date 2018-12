später lesen Für Kinder ab vier Jahren Bilderbuchkino in der Stadtbücherei Teilen

Heute und am Donnerstag, 13. Dezember, finden jeweils um 15.30 Uhr zwei Bilderbuchstunden in der Stadtbücherei in der Kaiserstr. 71 statt. Maria Lang liest die beiden Bilderbücher „Der kleine Igel und der Gast im Weihnachtsbaum“ und „Die wunderbare Weihnachtsreise vor. Von red