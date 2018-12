„Das Unwetter in diesem Jahr hat auch viele Menschen im Saarpfalz-Kreis erheblich getroffen. Tritt bei Hochwasser Heizöl aus Heizöltanks aus, verursacht das Schäden und belastet die Umwelt.

„Die Große Koalition will daher Bürger in Überschwemmungs- und Risikogebieten unterstützen, ihre Heizöltanks sicherer zu machen“, erklärt der Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Stefan Pauluhn. Zur Förderung der Nachrüstung von Heizöltanks in Überschwemmungs- und Risikogebieten soll der Austausch vorhandener Öltanks gegen hochwassersichere Lagerbehälter pro Haushalt mit einem Festbetrag von 1000 Euro gefördert werden.