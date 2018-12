Das Engagement und die Arbeit Vieler wird hier leichtfertig weggeworfen. Es hätte sicher Kompromisse geben können, wenn Entscheider praktikable Lösung hätten finden wollen. So zum Beispiel im Sinne von Waffelbäckereien, die über 40 Kilo Teig vorbereitet hatten oder von Schulen, die ebenfalls massenweise Material eingekauft hatten, ohne zu wissen, wohin nun damit. Viele Weihnachtsmärkte in der gesamten Region fanden statt. Es gab keinen Grund, die Arbeit von so vielen Menschen dermaßen gering zu schätzen und den Abbruch einfach nur zu verkünden. Eine nicht wetterfeste Bühne als Begründung der Absage der gesamten Veranstaltung ist inakzeptabel.", so Ganster in Richtung der St. Ingberter Wirtschaftsförderung. Ganz besonders bemängele „Handel und Gewerbe“ den wirtschaftlichen Schaden für die Vereine und auch die Geschäfte, die auf viele mögliche Kunden und Besucher in der Innenstadt hofften. Für Ganster sei ein Muss, den Schaden der Vereine zumindest in Höhe der Standgebühren zurück zu bezahlen. Für die nächsten Jahre empfiehlt der Verein, der die Geschäfte der Stadt vertritt, den Ankauf oder die Anmietung von weiteren festen Adventshäusern. Vereine, Schulen und Einzelpersonen bekämen neben der weihnachtliche Atmosphäre auch eine professionelle Ausstattung. So könne in der Vorweihnachtszeit eine weihnachtliche Stimmung verbreitet werden und der beliebte Weihnachtsmarkt würde wieder ein Highlight. „Für mich ist es selbstverständlich, den Vereinen 2019 zusätzlich als Entschädigung die Standgebühr zu erlassen“, so Ganster abschließend.