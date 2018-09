später lesen Musikschule St. Ingbert Musikschule: Grüne kritisieren Verwaltung Teilen

Die Stadtratsfraktion der Grünen in St. Ingbert werfen in einer Pressemitteilung der Verwaltungsspitze der Stadt und der ehemaligen Musikschulleiterin Isabel Meiser „gravierende Fehler“ vor. So hätte Meiser nach ihrem Antritt versäumt, die Honorarkräfte der Schule ausreichend über die von ihr geplanten Änderungen eines variablen Unterrichts zu informieren. red