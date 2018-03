(red) Die Grüne Jugend ruft anlässlich der Premierenvorstellung des Cirkus Carl Althoff mit Löwen auf dem Festplatz in Rohrbach zu einer Kundgebung auf. Treffpunkt ist Freitag, 23. März, ab 16.30 Uhr am Brunnen des Rohrbacher Festplatzes. Die Güne Jugend fordert ein allgemeines Verbot von Wildtierhaltung in jeglichen Zirkussen.