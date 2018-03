Großes Konzert der Musikschule

An diesem Sonntag um 16 Uhr veranstaltet die Musikschule St. Ingbert ihr „Großes Konzert“ in der Stadthalle. Das Thema der Veranstaltung lautet diesmal „Tohuwabohu“. Die Ensembles und Orchester, der Musical-Chor und die Kinder der Musikalischen Früherziehung wollen die Themenbereiche Verkehrschaos, Geister und Wasser, Wüste, Gedanken und Anachronismus aufgreifen, mit passenden Musikstücken interpretieren und ein abwechslungsreiches und lebhaftes Konzert gestalten. Der Eintritt in die Stadthalle ist frei.