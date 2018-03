später lesen Martin-Luther-Kirche Gottesdienste mit Musik in der Luther-Kirche Teilen

Die St. Ingberter Martin-Luther-Kirche lädt in den kommenden Tagen zu mehreren Gottesdiensten mit anspruchsvollen musikalischen Elementen ein. Am Palmsonntag, 25. März, werden in der Martin-Luther-Kirche St. Ingbert sechs junge Menschen in einem feierlichen Gottesdienst zu ihrer Konfirmation gesegnet. Die musikalische Gestaltung liegt in den Händen von Jessica Weißenauer, Querflöte, Jochen Hell und Joel Schwarz, Trompeten, sowie Christoph Jakobi an der Orgel. red