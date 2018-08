später lesen Biosphärenfest Für Kinder gibt es das Vorlesezelt Teilen

Twittern







Am Biosphärenfest in St. Ingbert am Sonntag, 26. August, wird der Deutsche Kinderschutzbund Ortsverband St. Ingbert in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Friedrich, St. Ingbert, ein Vorlesezelt für Kinder und Jugendliche anbieten. red