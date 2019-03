Als ihre Nachfolgerin wurde die 32-jährige Juristin Susanne Kasztantowicz aus St. Ingbert von den Anwesenden gewählt. Ihre Stellvertreterinnen wurden nach einer Stichwahl Ruth Dahl, Corinna Philipp, Miriam Schäfer und Teresa Stolz. Sonja Michel ist Schriftführerin. Eine Stellvertretende Schriftführerin und zwölf Beisitzerinnen komplettieren das künftige Team, wie es in der Pressemitteilung der sozialdemokratischen Frauen weiter heißt. Es standen an diesem Abend nicht nur Neuwahlen an, die Kreiskonferenz verabschiedete außerdem Anträge über eine gerechte Repräsentanz von Frauen in der Politik, Anforderungen an ein Einwanderungsgesetz, die Schaffung eines Rückkehrrechts in die gesetzliche Krankenversicherung für privat mitversicherte ältere Ehegatten im Scheidungsfall und Verbesserungen beim Bafög für Alleinerziehende. Sven Meier, Oberbürgermeisterkandidat der SPD in St. Ingbert, und Maria Vermeulen, SPD-Bürgermeisterkandidatin im Mandelbachtal, waren zu Gast auf der Konferenz, wie es weiter heißt.

„Sexuelle Übergriffe, gleiche Aufstiegschancen im Job oder Aufteilung der Haushaltstätigkeiten – es gibt noch viel zu tun bis Männer und Frauen nicht nur rechtlich, sondern auch tatsächlich gleichgestellt sind. Dafür setzen wir uns ein“, so die neue Vorsitzende Susanne Kasztantowicz über die Arbeitsgemeinschaft. „Mein Team und ich freuen uns auf die kommende Arbeit und natürlich immer über weitere Mitstreiterinnen“, so Kasztantowicz abschließend.