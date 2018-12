Per Zug wurde das Licht am Sonntag, 16. Dezember, in über 30 zentrale Städte in Deutschland getragen: von München bis Kiel und von Aachen bis Berlin – sowie in 25 andere Länder Europas. Der Stamm St. Franziskus-St. Ingbert-Mitte hat das Friedenslicht nach St. Ingbert gebracht. Im Aussendungsgottesdienst am Samstag, 22. Dezember, um 18 Uhr in der Kirche St. Franziskus (Karl-August-Woll-Straße) wird es an die Kirchengemeinden ausgeteilt. Im Anschluss sind alle zum gemütlichen Beisammensein im Eingangsbereich der Kirche eingeladen. Bereits seit 25 Jahren beteiligen sich deutsche Pfadfinderinnen und Pfadfinder an der Aktion Friedenslicht. Als Symbol für Frieden und Völkerverständigung wird das Friedenslicht zum Heiligen Abend an alle „Menschen guten Willens“ an rund 500 Orten in Deutschland weitergegeben.