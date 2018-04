Förderer zahlen Jugendwehr die Namensschilder

Die vom Förderverein gesponserten Namensschilder und Ordner wurden in der wöchentlichen Übungseinheit der Jugendfeuerwehr Rentrisch von den Jugendwarten Sascha Frisch und Christian Wilhelm an die 16 Mitglieder der Jugendwehr überreicht. Die Ordner, die mit den Namen der einzelnen Mitglieder versehen sind, dienen der Aufbewahrung von Lehr- und Anschauungsmaterial. Auch die neuen Namensschilder wurden mit großer Freude an den Jugenduniformen angebracht. Der Aktiven-Wehr wurden bei der Hauptversammlung zur Erweiterung ihrer Ausrüstung, vom Vorsitzenden des Fördervereins, Michael Jakobs, Bandschlaufen übergeben.