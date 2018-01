Finanze à la Kaard

Mei Freind Schorsch, wo aach immer blank iss, hadd jedds Huddel midd seiner Fraa kried. Weil die gelääs hadd, dass jeder stadisdisch genau 103 Euro an Bargeld im Sagg hadd. Fier was schleppschd du dann sovill Geld midd dir rumm, haddse gemennt. Unn wie er versucht hadd ihr se beweise, dass in seinem Beidel garnix drinn iss, doo isses noch schlimmer worr: Ich will garnidd wisse fier was du das widder all ausgebb haschd.

Heid wolle se uns joo alle dezu bringe, dass mer garkää Bargeld meh in die Hand holle. Awwer vill Leid sträuwe sich fier alles midd der Kaard se bezahle. Die wolles liewer noch ganz altmodisch klimpere heere oder noch besser knischdere.

Unn midd der Elegdroonigg verliert mer aach leicht de Iwwerbligg. Midd Geld wo mer nidd sieht unn nidd heert, doo schmeist mer nämlich gääre e bissje grooszügischer um sich. Apropos grooszügisch: Die beschd Art fier sei Geld unner die Leid se bringe, iss joo immer noch, wammers spende duud. Mer muss doodezu noch nidd emool unbedingt extra Hose anzieje.

Bei uns sinnse joo erfreilischerweis in der Hinsicht ziemlich rege täätisch. Ob bei der Juuchenfeierwehr, in der Skatrunde odder beim Soli-Lauf heert mer denne scheene Sadds: Es is fier e gudder Zwegg.