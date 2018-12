18 Feuerwehrleute rückten mit zwei Feuerwehrfahrzeugen an. Sie schraubten ein störendes Zaunelement ab und schafften einen Zugang zur Straße. Ein Feuerwehr-Fahrzeug leuchtete zudem die Einsatzstelle aus. Ein Feuerwehrmann unterstützte bei der Wiederbelebung. Während die Patientin ins Krankenhaus gebracht wurde, schraubten die Feuerwehrleute das Zaunelement wieder an. Bei dem Einsatz wurde ohne Schaden alles wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt. Nach einer dreiviertel Stunde rückte die Feuerwehr wieder ein.