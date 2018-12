Mit Beginn der besinnlichen Zeit sind auch wieder Wohnungen und Häuser mit Lichtern und Kerzen geschmückt. In den Wohnräumen versprühen brennende Kerzen Advents- und Weihnachtsromantik. Doch damit diese Romantik nicht durch einen Besuch der Feuerwehr gestört wird, weist die Feuerwehr St. Ingbert auf den sicheren Umgang von Kerzen und Lichterketten hin. Folgende Tipps sollten in der Adventszeit beachtet werden: Verwendet werden sollten ausschließlich geprüfte Lichterketten (GS-Zeichen oder VDE-Prüfzeichen). Steckdosenleisten sollten nicht überlastet werden. Aventskränze sollten frisch gebunden sein. Trockene Zweige fangen leicht Feuer. Der Kranz steht am sichersten auf einer nicht brennbaren Unterlage. Die Kerzenhalter müssen aus feuerfestem Material (Metall, Ton) sein und die Kerze stabil festhalten. Kerzen sind frühzeitig auszuwechseln, bevor sie zu dicht am Tannengrün niederbrennen. Sie sollten niemals unbeaufsichtigt und in Zugluft brennen. Auch der Christbaum sollte gecheckt werden: Der Baum darf nicht in der Zugluft stehen. Weihnachtsbäume mit Wachskerzen sollten nur mit ausreichend Abstand zu leicht brennbaren Gegenständen wie Möbeln oder Vorhängen aufgestellt werden. Wachskerzen sollten nur mit genügend Abstand zu Zweigen und Baumschmuck am Weihnachtsbaum befestigt sein. Kerzen sollten immer von oben nach unten angezündet und in umgekehrter Reihenfolge wieder ausgemacht werden. Geschenke sollten nicht direkt unter den Weihnachtsbaum mit brennenden Kerzen liegen.

Der Baum sollte frisch gekauft werden, weil trockene Bäume wie Zunder brennen. Kerzen sollten an einem unbeaufsichtigten Baum brennen. Kleine Kinder und Haustiere dürfen nie allein im Raum mit brennenden Kerzen sein. Am besten eignen sich elektrische Kerzen. In der Nähe des Baumes (nie darunter oder dahinter) sollte man immer einen Eimer Wasser und eine Löschdecke griffbereit halten. Der Christbaum sollte sicher in einem geeigneten Halter stehen.