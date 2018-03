Feuerwehr muss Fahrer aus Unfallwagen befreien

Am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr hat sich ein Verkehrsunfall auf der Landtraße 126, im Bereich der Autobahnanschlussstelle St. Ingbert-West, ereignet. Nach Angaben der Polizei war ein 57-Jähriger aus Dudweiler mit seinem BMW, von Ensheim kommend, in Richtung St. Ingbert-Mitte unterwegs. Ein weiterer Insasse in dem BMW war ein 36-Jähriger aus St. Ingbert. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 33-jähriger Autofahrer mit seinem Ford die Abfahrt der A6, aus Richtung Mannheim kommend, und wollte nach links in Richtung Ensheim einbiegen. In seinem Fahrzeug saß eine 29-Jährige aus Neunkirchen als Beifahrerin. Die beiden Fahrzeuge sind nach dem Abbiegemanöver zusammengestoßen, wobei erheblicher Sachschaden entstand und die beiden Insassen des Fords verletzt in Krankenhäuser verbracht werden mussten.

Zur Befreiung des Ford-Fahrers musste die Feuerwehr mit schwerem Gerät anrücken. Nach Angaben der Feuerwehr waren Kräfte der Löschbezirke St. Ingbert Mitte und Rentrisch im Einsatz. Die Feuerwehrleute sicherten zuerst die Unfallstelle ab und sorgten für den Brandschutz bei den Unfallfahrzeugen. Danach verschafften sich die Feuerwehrkräfte mit hydraulischem Rettungsgerät Zugang zum eingeschlossenen Fahrer. Nachdem die Fahrzeugtür aus dem Fahrzeug herausgetrennt war, konnte der Fahrer aus seiner misslichen Lage befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden. Nach der Rettung nahmen die Feuerwehrleute die auslaufenden Betriebsstoffe mit Bindemittel auf. Während der Unfallaufnahme und der Räumung der Unfallstelle kam es zu Verkehrsstörungen. Die L 126 musste im Bereich teilgesperrt werden. Verkehrsregelnde Maßnahmen waren mehr als anderthalb Stunden erforderlich.

Die Frage der Unfallursache ist laut Polizei weiterhin unklar. Denn beide Autofahrer behaupten, vor dem Unfall Grünlicht gehabt zu haben. Die Polizei stellte allerdings fest dass Ampelanlage korrekt geschaltet war.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei St. Ingbert, Tel. (0 68 94) 10 90, zu melden.

FOTO: Markus Zintel/Feuerwehr St. Ingbert