Die St. Ingberter Feuerwehr musste am vergangenen Samstag wieder zu drei Einsätzen ausrücken. So hatten Arbeiter am Samstagmorgen, Ofen-Revisionsarbeiten an Aluminium-Schmelzöfen in einem Betrieb in der Saarbrücker Straße in St. Ingbert durch. Nach Angaben der Feuerwehr entfernten diese mit schwerem Gerät Abraum und Schlacke aus den Öfen und luden diese in Container. Während der Arbeiten stellten die Arbeiter einen stark beißenden und stechenden Geruch in der Produktionshalle fest. Daraufhin wurden um 6.17 Uhr die Feuerwehr St. Ingbert-Mitte, die Gefahrgut-Gruppe der Stadt St. Ingbert und die Wehrführer alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stellten die Einsatzkräfte bereits im Umfeld der Halle einen leichten und bei der Erkundung der Halle im Ofenbereich einen typischen stark-beißenden und stechenden Ammoniakgeruch fest. Die Halle wurde bereits durch die Arbeiter evakuiert. In der Folge wurde ein Sicherheitsbereich mit Sicherheitsabstand durch den Einsatzleiter eingerichtet. Ein Feuerwehrtrupp rüstete sich mit Atemschutz aus, um Messungen mit zwei Spezial-Messgeräten in der Halle durchzuführen. Beide Geräte bestätigten die Vermutung. Zur weiteren Unterstützung wurde der Fachberater Chemie des Saarpfalz-Kreises hinzugezogen. Mit einem speziellen Mehrgasmessgerät konnte als verantwortlicher Stoff Ammoniak detektiert werden. Weitere Messungen lokalisierten als Quelle einen Container mit Schlacke. Da dieser Container feucht war, reagierte die darin befindliche Schlacke mit dem Wasser und setzte gebundenes Ammoniak aus der Schlacke frei.

Personen wurden nicht verletzt. Eine Gefahr für Bevölkerung und Umwelt konnte laut Feuerwehr relativ schnell ausgeschlossen werden, da die austretenden Dämpfe gering waren.

Die Feuerwehrleute deckten den Container mit einer Folie ab. Ein Feuerwehrmann transportierte unter Atemschutz mit einem Gabelstapler den Container ins Freie, um weitere Messungen durchzuführen. Danach folgte der Transport in einen belüfteten, sicheren und trockenen Bereich des Unternehmens. Durch weitere Messungen in der Halle konnten keine weiteren Austritte oder Reaktionen festgestellt werden. Die Einsatzkräfte lüfteten schließlich die Halle mit Unterstützung eines wasserbetriebenen Lüfters. Nach etwa drei Stunden war der Einsatz für die 20 Feuerwehrleute beendet. Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug, der Gerätewagen Gefahrgut sowie die Drehleiter mit Lüfter.

Bereits am Samstag früh gegen 4.15 Uhr waren die Löschbezirke Hassel und Rohrbach auf die Autobahn 6 ausgerückt. Zwischen Rohrbach und dem Neunkircher Kreuz war in Fahrtrichtung Mannheim ein Pkw-Brand gemeldet worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese jedoch keinen Brand fest, sondern lediglich ein Schmorgeruch. Laut dem Fahrer brannte das Fahrzeug im Motorbereich. Die Feuerwehrkräfte kontrollierten sicherheitshalber mit einer Wärmebildkamera den Motorbereich des Pkw, der nach Angaben seines Fahrers gebrannt hatte. Es mussten aber keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr ergriffen werden.

Kurz nach 10 Uhr am Samstag rückte erneut der Löschbezirk Hassel aus. Am Griesweiher drohte ein etwa acht Meter langer Baum auf die Landstraße 111 zu fallen. Die Gefahr wurde mit einer Motorsäge beseitigt und danach die Fahrbahn gereinigt.

FOTO: Florian Jung/Feuerwehr St. Ingbert / Florian Jung