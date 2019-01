später lesen Feuerwehreinsatz Feuerwehr muss erneut brennenden Container löschen FOTO: Marco Schmeltzer/Feuerwehr Oberwürzbach FOTO: Marco Schmeltzer/Feuerwehr Oberwürzbach Teilen

Erneut hat am Sonntag, 13. Januar, ein Container in Oberwürzbach gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr stand der brennende Altkleidercontainer in der Zufahrt zum Friedhof. An dieser Stelle brannte bereits an Heiligabend ein Papiercontainer. Von Manfred Schetting