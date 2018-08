Feuerwehr-Großaufgebot rückt zu brennendem Misthaufen aus

Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot, Löschfahrzeug, Drehleiter, Hilfeleistungslöschfahrzeug und Einsatzleitwagen an. Vor Ort konnte Entwarnung gegeben werden. Vor Ort brannte eine Fläche von etwa 20 Quadratmetern, und es bestand keine Gefahr für das angrenzende Gebäude. Die brennende Fläche konnte mit einer Schnellangriffsschlauchleitung abgelöscht werden. Zum zweiten Brand mussten ebenfalls die Feuerwehrleute aus St. Ingbert-Mitte ausrücken. Um 18:45 Uhr lösten die Meldeempfänger aus. Dieses Mal brannte eine Wiese auf dem Drahtwerk-Nord-Areal in der Sophie-Krämer-Straße. Die neun Einsatzkräfte konnten die etwa 200 Quadratmeter große Fläche mit zwei Strahlrohren ablöschen und die Ausbreitung des Feuers verhindern. Danach wurde die Wiese noch bewässert. Die Feuerwehr war mit einem Löschfahrzeug und die Polizei mit einem Kommando vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei St. Ingbert aufgenommen.

Am vergangenen Freitagnachmittag gegen 15.55 Uhr musste Feuerwehr St. Ingbert-Mitte in die Ensheimer Straße ausrücken. In Höhe der Einfahrt Südendstraße waren in einem Baum mehrere Äste abgebrochen. Diese drohten in den fließenden Verkehr zu stürzen. Nach Ankunft der Feuerwehr mit der Drehleiter und dem Hilfeleistungslöschfahrzeug wurde die Straße umgehend in Zusammenarbeit mit der Polizei gesperrt. Über die Drehleiter und mit einer Elektrosäge beseitigten zwei Feuerwehrmänner die beiden Gefahrenstellen. Beim Entfernen stellten die Einsatzkräfte fest, dass auf Grund der Beschaffenheit des Baumes noch mehr Äste über der Fahrbahn betroffen waren. Auch diese wurden beseitigt. Danach säuberten die Feuerwehrmänner und Frauen die Fahrbahn. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz für die 12 ehrenamtlichen Feuerwehrleute beendet. Während der Maßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Am Samstag hatten Rauchmelder in einem Drogeriemarkt in der Industriestraße in Rohrbach ausgelöst. Für die Feuerwehren St. Ingbert-Mitte, Hassel und Rohrbach kam der Alarm um 14.17 Uhr über die Meldeempfänger. Nach Eintreffen des ersten Fahrzeuges konnte ein Fehlalarm festgestellt werden, sodass alle anrückenden Kräfte die Anfahrt abbrechen konnten.