FDP: A6-Brücke in Rohrbach muss saniert werden

Ingbert: „Nach Auskunft der Bundesregierung ist die Brücke der A 6 bei Rohrbach als nicht ausreichend, also dringend sanierungsbedürftig, eingestuft worden.“ Leider habe das Land hier viel zu lange gewartet und sei in der Vergangenheit nicht tätig geworden. „Der nunmehr festgestellte marode Zustand des Bauwerks wäre nicht notwendig, und nun muss schnellstens gehandelt werden“, meint Gaa. Die Landesregierung sei deshalb gefordert hier zügig entsprechende Maßnahmen einzuleiten und die Brücke im Interesse der Verkehrssicherheit endlich zu ertüchtigen und auf den modernsten Stand zu bringen. Die FDP St. Ingbert weist daraufhin, dass bei einer Nichtsanierung in naher Zukunft ein Verkehrskollaps droht. „Das wäre für Rohrbach und die umliegenden Gemeinden der Super-Gau“, so Gaa.