FDP: Ein Zimmer für jede Fraktion

Konkret bedeute dies, dass es bei vier kleinen Fraktionen mit je zwei Mitgliedern unproblematisch sein sollte, „dass jeweils zwei sich die beiden vorhandenen Fraktionszimmer teilen“, schlägt der Fraktionsgeschäftsführer Jürgen Karr vor: „Damit hätten alle Fraktionen die Möglichkeit, wichtige Ratsunterlagen im Rathaus zu deponieren, sich zu Besprechungen zurückzuziehen oder sich in Ruhe die Anliegen der Bürger anzuhören, statt stehend im Flur beraten zu müssen.“

Dem Oberbürgermeister allein obliege es, für eine gerechte Belegung von Räumlichkeiten durch die Fraktionen zu sorgen. Er ordne an, welche Räume von welchen Fraktionen belegt und ob diese ihre Zimmer etwa mit einem Schiedsmann oder Amtsarzt teilen sollen, so Karr. Als Hausherr sei nur OB Wagner befugt, für eine gerechte Regelung zu sorgen. Andreas Gaa hofft auf eine baldige Regelung, die ein gutes Miteinander im Stadtrat stärken werde. „Wir sind sicher, dass Oberbürgermeister Hans Wagner seine Verantwortung wahrnehmen und niemanden benachteiligen wird, so kurz vor den Wahlen“, erklärt Gaa.