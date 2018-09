Die Biosphären-VHS St. Ingbert bietet ab Donnerstag, 13. September, jeweils von 16 bis 17.30 Uhr, den Kurs „Auf einem bunten Regenbogen – Entspannungstraining für Kinder“ an. Er findet unter der Leitung von Gaby Marner-Büdel im VHS-Zentrum, Kohlenstraße 13, statt und umfasst insgesamt drei Nachmittage.

Um unsere Kinder für ihren anstrengenden Alltag zu stärken, ist es wichtig, sie frühzeitig und immer wieder mit Entspannungsverfahren vertraut zu machen. In kindgerechten Einheiten lernen die Kinder verschiedene Entspannungsformen zunächst kennen und können diese ausprobieren. Im weiteren Kursverlauf werden diese wiederholt und vertieft. Das Programm vermittelt, unter anderem mit Hilfe von Fantasiereisen und Musik, Elemente des Autogenen Trainings ebenso, wie der Progressiven Muskelentspannung und Atemtechniken. Die Kinder werden in die Lage versetzt, diese Techniken in ihren Alltag zu integrieren und bei Bedarf anzuwenden. Sie werden sensibilisiert für ihre eigenen inneren Befindlichkeiten und Bedürfnisse sowie den Umgang mit für sie stressige Situationen.

Dieser Kurs richtet sich allein an Grundschulkinder. Die Inhalte sollen dieser Altersklassen angepasst vermittelt werden.

Anmeldung und weitere Informationen bei der Geschäftsstelle der Biosphären-VHS St. Ingbert unter Telefon (0 68 94) 1 37 21 oder per E-Mail an vhs@st-ingbert.de